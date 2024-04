A GNR está a investigar a veracidade de um vídeo divulgado nas redes sociais que mostra uma alegada tentativa de ‘carjacking’ na A2, a poucos metros da Ponte 25 de Abril, a meio da tarde de domingo.

GNR investiga tentativa de ‘carjacking’ na A2 a poucos metros da Ponte 25 de AbrilSegundo fontes policiais, os dois suspeitos são originários do bairro da Bela Vista, em Setúbal.

