GNR garante que denúncias de raptos de crianças em Montemor-o-Novo são infundadas

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaAbatimento de terras em Gaia limita circulação de comboios na Linha do NorteBruno Cabrerizio e Cristina Ferreira juntosColisão entre carro e camião faz um morto e um ferido em FátimaDetido em Espanha suspeito de estar envolvido no atentado em BruxelasO alarmismo que corre na última semana em Montemor-o-Novo, com denúncias em grupos de redes sociais de que...

A GNR apela a que, caso existam situações suspeitas,"as pessoas diretamente visadas denunciem estas questões" para conseguir"monitorizar os fenómenos e orientar o esforço de patrulhamento".

Ivo Lucas chegou ao tribunal em silêncio. Tony Carreira e Fernanda Antunes abandonaram a sala de audiências durante descrição pormenorizada sobre corpo da filha. Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Receitas saudáveis de Catarina Gouveia animaram Worten do Colombo (com descontos à espreita) headtopics.com

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Júlia Palha aposta em mudança de visual: 'Novo cabelo, novo eu'A atriz da SIC surge, de seguida, no vídeo, com o cabelo curto, pelos ombros, e ligeiramente mais escuro. Consulte Mais informação ⮕

GNR detém dez pessoas com 12 mil doses de droga nos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e CoimbraEstiveram envolvidos 150 efetivos da GNR e da PSP na operação. Consulte Mais informação ⮕

GNR detém dez pessoas com doze mil doses de droga nos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e CoimbraEstiveram envolvidos 150 efetivos da GNR e da PSP na operação. Consulte Mais informação ⮕

Autoridade da Concorrência investiga compra da Altice Arena pela Live NationSeis meses depois da notificação da operação, a Autoridade iniciará uma investigação aprofundada. Em causa, a possibilidade de entraves significativos à concorrência no sector. Consulte Mais informação ⮕

Autoridade Tributária alerta para outro email fraudulentoÉ o 10º alerta para emails fraudulentos que a Autoridade Tributária efetua desde o início deste ano. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Autoridade Tributária alerta para outro email fraudulentoNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕