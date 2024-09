GNR Detetou 12 Crimes de Poluição em Ações de Fiscalização

A GNR detetou 12 crimes de poluição e elaborou 225 autos de contraordenação em 205 ações realizadas este ano no âmbito da fiscalização da poluição dos solos e recursos hídricos, foi hoje anunciado.Em comunicado, a GNR diz ter recebido um total de 1.

Na totalidade do ano 2023, as denúncias recebidas pela GNR ascenderam a 1.276 , tendo sido efetuadas 272 ações de fiscalização, que resultaram em 307 contraordenações e 24 crimes detetados. Segundo a GNR, a poluição dos solos e recursos hídricos "acarreta severas consequências, entre as quais se destacam a degradação da qualidade da água potável, a alteração de ecossistemas, com possível extinção de espécies, e a introdução de poluentes na cadeia alimentar", o que põe em risco a segurança alimentar e contribui para o empobrecimento dos solos, que deixa de ter valor para...

"A frequência de situações de seca meteorológica e empobrecimento dos solos que se tem verificado em Portugal nas últimas décadas, com a possibilidade de poderem vir a ser agravadas com o efeito das alterações climáticas, implica um aumento do risco e da vulnerabilidade a estes fenómenos", alerta.

Poluição GNR Fiscalização Crimes Ambientais Recursos Hídricos

