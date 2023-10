GNR detém 11 pessoas por tráfico e apreende 1350 doses de droga em Óbidos e Peniche

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaExército israelita faz nova operação terrestre na Faixa de GazaUrgência de Obstetrícia do Hospital de Braga fechada entre sábado e segundaTaxista detido pela décima vez por enganar turistas em LisboaA GNR deteve 11 pessoas por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Óbidos e Peniche, tendo apreendido 1.

Uma investigação desenvolvida durante sete meses pelo Comando Territorial de Leiria, através do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, culminou na quarta-feira com a detenção de quatro mulheres e sete homens, com idades entre os 17 e os 56 anos. Foram ainda constituídos arguidos dois homens por tráfico de estupefacientes.

A operação resultou de"uma investigação a um crime de furto em residência na área das Caldas da Rainha (no distrito de Leiria), em março deste ano, que levou a outra investigação por tráfico de estupefacientes", disse à agência Lusa o comandante do destacamento, alferes João Marçal. headtopics.com

De acordo com este responsável, os suspeitos, na sua maioria do concelho de Peniche, também no distrito de Leiria,"eram recetadores de mercadorias furtadas" e atuavam no âmbito de"uma rede local de tráfico de estupefacientes".

No âmbito da operação foram apreendidas 603 doses de heroína; 747 doses de cocaína; cinco veículos; diverso material eletrónico; uma balança de precisão; seis notas falsificadas; uma faca de abertura automática (proibida); duas munições; um moinho de crack; 1.184 euros em dinheiro e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente, pode ler-se no comunicado. headtopics.com

Os detidos foram constituídos arguidos e estão esta sexta-feira a ser presentes ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria para aplicação das medidas de coação, as quais deverão ser conhecidas na segunda-feira.

