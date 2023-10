GNR detém 11 pessoas por tráfico de droga em Óbidos e Peniche

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNSA GNR deteve 11 pessoas por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Óbidos e Peniche, tendo apreendido 1.350 doses de droga, uma arma proibida e notas falsas, foi anunciado esta sexta-feira.

Uma investigação desenvolvida durante sete meses pelo Comando Territorial de Leiria, através do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, culminou na quarta-feira com a detenção de quatro mulheres e sete homens, com idades entre os 17 e os 56 anos. Foram ainda constituídos arguidos dois homens por tráfico de estupefacientes.

A operação resultou de “uma investigação a um crime de furto em residência na área das Caldas da Rainha (no distrito de Leiria), em março deste ano, que levou a outra investigação por tráfico de estupefacientes”, disse à agência Lusa o comandante do destacamento, alferes João Marçal. headtopics.com

De acordo com este responsável, os suspeitos, na sua maioria do concelho de Peniche, também no distrito de Leiria, “eram recetadores de mercadorias furtadas” e atuavam no âmbito de “uma rede local de tráfico de estupefacientes”.

Em comunicado, a GNR informa ter dado cumprimento a 21 mandados de busca, 14 das quais domiciliárias, seis em veículos e uma num terreno, que, segundo o comandante, “era usado para armazenamento do material recetado”. headtopics.com

No âmbito da operação foram apreendidas 603 doses de heroína; 747 doses de cocaína; cinco veículos; diverso material eletrónico; uma balança de precisão; seis notas falsificadas; uma faca de abertura automática (proibida); duas munições; um moinho de crack; 1.184 euros em dinheiro e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente, pode ler-se no comunicado.

Desmantelado grupo que introduzia na Europa droga dissimulada em peças de sucata. Há sete detidosForam apreendidas cerca de 210 kg de coca&237;na no m&234;s passado. Consulte Mais informação ⮕

Ataque de Israel mata família de jornalista da Al JazeeraSegundo a Al Jazeera, o jornalista recebeu a not&237;cia enquanto ainda estava em direto. Consulte Mais informação ⮕

Moçambique. Comissão Nacional de Eleições anuncia resultados das eleições autárquicasAs sextas elei&231;&245;es aut&225;rquicas em Mo&231;ambique decorreram em 65 munic&237;pios do pa&237;s, incluindo 12 novas autarquias. Consulte Mais informação ⮕

Mais de 230 ocorrências entre as 00h00 e as 11h30 no Norte e Centro devido ao mau tempoN&227;o h&225; registo de v&237;timas nem danos avultados. Consulte Mais informação ⮕

Imagens drone mostram destruição provocada pela passagem do furacão Otis no MéxicoFurac&227;o provocou inunda&231;&245;es e destruiu edif&237;cios. Consulte Mais informação ⮕

Rochele Nunes conquista medalha de ouro no Grand Slam de Abu DhabiJudoca portuguesa continua em zona de apuramento ol&237;mpico. Consulte Mais informação ⮕