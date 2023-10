Glad: O cacau deu a volta ao mundo e aterrou no Porto

A um canto da Glad estão dois grandes sacos de juta timbrados como prova de que deram a volta ao mundo carregados de favas de cacau.

“Bean-to-bar”, repete-se ao longo da visita da Fugas. “Do grão à tablete”, um rótulo relativamente novo que, como em tudo, não é, por si só, uma garantia de qualidade, de transparência ou de sustentabilidade, mas que é muito quando aplicado a um produto que sempre consumimos com gula e sofreguidão e na grande maioria dos casos sem olhar a letras miudinhas nos rótulos. “Sempre adorei doces e sempre gostei de chocolate.

Depois de dez anos a trabalhar em Londres e algum tempo a estudar em Madrid, a empreendedora brasileira foi viver para o Porto, para junto dos pais. Nunca havia trabalhado na área da gastronomia, mas uma visita a uma fábrica de chocolate nos EUA em 2015 mudou o seu rumo. “Comecei a degustar mais”, recorda. E bastou uma pandemia (“mais tempo em casa”) para tomar a decisão. Desde Londres, Katrin dedica-se às áreas de. headtopics.com

Muitas provas depois, a dupla seleccionou quatro destinos, quatro produtores de cacau, quatro tabletes com personalidade — e chocolate Single Origin 70 por cento “sólidos de cacau” (60 por cento de cacau e dez por cento de manteiga de cacau; “o resto é açúcar de coco). “Qual é o sabor verdadeiro do cacau?”, perguntaram-se as irmãs, com Equador, Madagáscar, Nicarágua e República Dominicana nas suas tabletes.

Na fábrica, transparente, qualquer pessoa pode acompanhar todas as fases de produção do grão à tablete (até seis pessoas no primeiro sábado do mês), desde a selecção dos grãos à mão até ao desenformar do chocolate, passando pela torra (40 minutos), separação das cascas dos nibs e fabrico da pasta. headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

Publico »

Maratona do Porto volta a Gaia, sem notícias do vencedor de 2022Homologação da vitória de James Mwangui ainda aguarda decisão, após recurso do queniano a um teste positivo de norandrosterona. Consulte Mais informação ⮕

Chuva interrompe circulação em avenida do Porto até sábadoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Discoteca Eskada no Porto diz ter sido prejudicada por incidentes que ocorreram 'no exterior do estabelecimento'Grupo viveu 'momentos de angústia' com o encerramento do espaço decretado pelo Governo. Consulte Mais informação ⮕

Título da maratona do Porto em suspenso por caso de doping do vencedorQueniano James Mwangui acusou o consumo de norandrosterona no final de 2022. Consulte Mais informação ⮕

Villas-Boas vai ser candidato à presidência do FC Porto em 2024Jornal "Record" garante que a decis&227;o est&225; tomada e &233; irrevers&237;vel, mas s&243; ser&225; anunciada ap&243;s a assembleia geral que pode adiar as elei&231;&245;es para junho. Consulte Mais informação ⮕

André Villas-Boas avança com candidatura à presidência do FC PortoDecisão do antigo técnico dos dragões, para as eleições de 2024, estará tomada. Consulte Mais informação ⮕