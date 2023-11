Giorgio Armani estabelece princípios de governação para o futuro da sua marca

O rei da moda italiana, Giorgio Armani, é uma raridade na moda pela independência da sua marca. Aos 89 anos, Armani continua a ser o CEO e o único acionista da empresa que criou com o seu falecido sócio na década de 1970. Um documento de 2016, até agora mantido secreto, estabelece os futuros princípios de governação para aqueles que herdarem o grupo, enquanto outro detalha outras questões como a manutenção dos postos de trabalho na empresa.

