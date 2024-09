Giola Gelato abre portas na Praça das Flores, prometendo gelados artesanais e um momento especial

Foi a dois passos da icónica Nannarella que, no início do verão, Luís Matoso e Maria Alvarez García, filha da criadora espanhola Purificación García, abriram a Giola. Com felicidade no nome, a nova gelataria da Praça das Flores quer provar que há espaço para mais gelados nesta zona de Lisboa e que o segredo está nos detalhes.

“Somos ambos apaixonados por gelados e quisemos fazer algo diferente daquilo que já existe em Lisboa”, explicou o fundador da Giola Gelato ao Observador, acrescentando que. E como é essa experiência? Quem chega à Praça das Flores vê por entre os ramos das árvores um toldo listado a branco e verde com a palavra gelado em destaque.

“Portanto, nós temos um bom produto e as pessoas podem decidir se vêm aqui e se sentam logo ali no banco.” Quanto à fila que a popularidade da Nannarella gera, Luís Matoso acredita que pode ajudar o seu negócio, no caso de os clientes não quererem ficar por lá à espera: “Tudo ajuda. Se já há aqui um sítio que é um ponto de gelado então passam por aqui pessoas que procuram esse produto. Agora é só mostrar que somos melhores de alguma forma, ou diferentes. A coisa tem de ser natural”.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Gelato Lisboa Praça Das Flores Artesanal Vegan Experiência Gastronómica

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Homem de 34 anos espancado e abandonado na Praça da República em CoimbraVítima foi encontrada inconsciente junto a uma zona de bares e deu entrada do Hospital da Universidade de Coimbra (HUC) em estado grave.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Homem esfaqueado na Praça Marquês de Pombal, no PortoUm homem marroquino de 30 anos foi esfaqueado por um argelino de 32 anos na Praça Marquês de Pombal, no Porto, no sábado à noite. A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António em estado grave mas estável. O agressor fugiu do local.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Papa Francisco diz que recusar ajudar migrantes é um 'pecado grave'A afirmação foi dita durante a sua audiência geral semanal na Praça de São Pedro.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Deputados do PS/Açores preocupados com a falta de professores nas FloresDeputados socialistas acusam Governo de não resolver situação que já se registava desde o ano letivo anterior. PS afirma que situações como esta 'agravam a desigualdade entre ilhas do arquipélago'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Deputados do PS/Açores preocupados com a falta de professores nas FloresDeputados socialistas acusam Governo de não resolver situação que já se registava desde o ano letivo anterior. PS afirma que situações como esta 'agravam a desigualdade entre ilhas do arquipélago'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Roma equaciona aplicar taxa turística no acesso à Fonte de TreviOs visitantes que ficarem na praça em frente da fonte não serão taxados, assim como os residentes de Roma, para quem o acesso continua a ser gratuito.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »