Gilberto Gil, um abraço luminoso em tempos de trevas

e as mulheres de ambos, as irmãs Sandra e Dedé Gadelha, foi um misto de adeus e saudação ao Brasil que resistia.O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.

Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email paraAo criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

Braga e Gil Vicente empatam num jogo com seis golosVeja o resumo da partida. Consulte Mais informação ⮕

SC Braga e Gil Vicente empatam em jogo cheio de golos em BarcelosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Sporting de Braga e Gil Vicente empatam em dérbi minhoto emotivoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Braga e Gil Vicente empatam num jogo com seis golosVeja o resumo da partida. Consulte Mais informação ⮕

Sp. Braga e Gil Vicente empatam num jogo com seis golosJogo da 9.ª jornada da I Liga marcado pela expulsão de Niakate. Consulte Mais informação ⮕

Sporting de Braga e Gil Vicente empatam em dérbi minhoto emotivoGilistas chegaram a dispor de uma vantagem de 2-0. Consulte Mais informação ⮕