Gestores de topo da OpenAI exigem demissão do conselho de administração

A maioria dos gestores de topo da OpenAI que permanecem nos cargos depois do despedimento surpresa do fundador Sam Altman exigem a demissão do conselho de administração, segundo uma carta publicada por vários meios de comunicação americanos.

Símbolo de inteligência artificial generativa desde o lançamento do ChatGPT, há um ano, a OpenAI está em crise desde que, na sexta-feira, o conselho de administração despediu Sam Altman, no que parece ser uma luta interna pelo poder que apanhou de surpresa Silicon Valley.“, o que afetou a sua capacidade “de exercer as suas responsabilidades”, pelo que “não confia mais na sua capacidade de continuar a liderar a OpenAI”. Mas os executivos de topo que assinam a carta dizem que, se o conselho de administração não se demitir, serão eles a sair da empres





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

OpenAI promete 'superpoderes' para todos em sua primeira conferência anual'À medida que a inteligência [artificial] se integra em todos os lugares, todos teremos superpoderes', afirmou Sam Altman, CEO da OpenAI.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

OpenAI constitui equipa para avaliar riscos catastróficos da Inteligência ArtificialVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

João Galamba com almoços e jantares pagos em troca de alegados favoresDuarte Cordeiro, ministro do Ambiente, terá sido contactado pelos gestores.

Fonte: cmjornal - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Galamba com almoços e jantares pagosDuarte Cordeiro, ministro do Ambiente, terá sido contactado pelos gestores.

Fonte: cmjornal - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Tribunal de Contas avança com processo de infração financeira contra gestores demitidos da TAPMinistério Público deu ordem para o Tribunal de Contas abrir processo por infração e responsabilidade financeira a Christine Ourmières-Widener e a Manuel Beja por causa do pagamento a Alexandra Reis.

Fonte: observadorpt - 🏆 15. / 26,25 Consulte Mais informação »

Tribunal de Contas avança contra ex-gestores da TAPEx-presidente da TAP pode processar Estado pelo despedimento.

Fonte: cmjornal - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »