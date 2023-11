Geny, o Messi de Moçambique que ganhou a confiança de Amorim e dos adeptos

Geny chegou a Portugal para os juniores do Amora, em 2018, vindo da Academia Black Bulls, de Moçambique, depois de ter despontado no Maxaquene. Mas o seu destino poderia ter sido o FC Porto, como revelou ao jornal A Bola, em agosto, Junaide Lalgy, proprietário do Black Bulls e que foi investidor do Amora. Estávamos em janeiro de 2018 e o jovem aspirante a futebolista profissional tinha 17 anos.

Agora está-se a impor no Sporting e muito em breve vai renovar com os leões, com substancial aumento do salário, atualmente dos mais baixos do plantel, sendo intenção do clube aumentar o valor da cláusula de rescisão, para já situada nos €45 milhões.

Mas antes o Sporting ainda vai tentar comprar os 75% do passe do jogador que ainda estão na posse do Amora, numa operação que o clube leonino pretendia fechar nos 600 mil euros, mas o clube da Liga 3 alega que o prazo para exercer a opção de compra por esse valor terminou a 31 de julho último.

Presença constante na seleção moçambicana desde os 18 anos, Geny é atualmente uma das grandes figuras dos"mambas" e prepara-se para desfalcar o Sporting durante quase todo o mês de janeiro, eventualmente até meio de fevereiro, consoante a progressão da equipa na Taça de África das Nações (CAN).

O atual técnico dos angolanos do Interclube confessa que ainda hoje troca mensagens com o seu ex-jogador, que qualifica como"um miúdo muito humilde e que quer sempre aprender". E não se mostra surpreendido com o sucesso no Sporting."Nada, nada...

DNTWIT: Geny, o Messi de Moçambique que ganhou a confiança de Amorim e dos adeptosLuís Gonçalves lançou o extremo aos 18 anos na seleção moçambicana e sempre acreditou que ele iria afirmar-se ao mais alto nível no clube leonino. Nas últimas semanas marcou dois golos decisivos com duas boas exibições.

CMJORNAL: Geny ganha espaço em AlvaladeGeny Catamo pode nem vir a ser génio, mas mostra que tem algo para dar.

CMJORNAL: Arsenal entra na corrida por Geny CatamoLateral moçambicano voltou a ser decisivo, com um golo na vitória sobre o Boavista (2-0). Além dos arsenalistas, também o Aston Villa e o Tottenham estão a observar o jogador.

OBSERVADORPT: Azar era não haver o Geny de Pote numa lâmpada (a crónica do Boavista-Sporting)Falhou o que não costuma falhar, acertou no poste, não desistiu, decidiu de calcanhar: Pedro Gonçalves não tem espaço entre tanta qualidade na Seleção mas não deixa de ser um Geny à sua maneira (0-2).

CMJORNAL: Xeque-mate de ‘Genyo' dá líder isoladoGeny Catamo abriu o marcador e Pote selou o triunfo com um golo de calcanhar.

OBSERVADORPT: Sporting vence Boavista ao intervalo por 1-0 com golo de Geny CatamoApós o empate do Benfica na Luz com o Casa Pia, Sporting desloca-se ao Bessa (onde perdeu na última época) para defrontar o Boavista num jogo que pode reforçar liderança isolada. Siga aqui em direto.

