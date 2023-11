Geert Wilders vence eleições legislativas nos Países Baixos

O Partido da Liberdade, PVV, de Geert Wilders, anti-islamita e anti-europeísta, venceu as eleições legislativas nos Países Baixos, de acordo com sondagens à boca das urnas da Ipsos para a televisão nacional NOS. Deverá obter 35 dos 150 lugares na câmara baixa do Parlamento, mais do dobro do que obteve em 2021. Embora longe da maioria, os resultados colocam-no muito à frente das restantes forças. "Esta sondagem à boca das urnas é histórica.

É a maior mudança de sempre a que assistimos nos Países Baixos", reagiu o cientista político, Tom van der Meer, à NOS. "Os eleitores estão fartos", defendeu. O PVV prometeu nomeadamente um referendo sobre a adesão dos Países Baixos à União Europeia. "Pode não ser o que outros partidos na Europa ou em outros países procuram, mas, isto é democracia", frisou durante a tarde o político, de 60 anos, depois de votar





