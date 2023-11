Gaza. UNICEF Portugal fala numa 'luta por água'

O local foi alvo de uma segunda investida israelita, em menos de 24 horas. Uma informação avançada pelo jornal norte-americano New York Times, com base em informações do ministro do Interior de Gaza. Até ao momento não se sabe quantas vítimas fez este ataque. No bombardeamento de ontem morreram pelo menos cinquenta pessoas.

A diretora-executiva da UNICEF Portugal, Beatriz Imperatori, ouvida hoje pela Antena 1, destaca o elevado risco de desidratação entre as crianças.

RTPNOTICIAS: Alerta da ONU. 'Gaza tornou-se cemitério de crianças''Um cemitério para crianças'. É esta a descrição da UNICEF para o que se passa na Faixa de Gaza.

PUBLICO: Dois soldados israelitas mortos nos combates no “metro de Gaza”Israel não anunciou início da ofensiva, mas ao quarto dia de avanço na Faixa de Gaza é como se estivesse em andamento. Unicef diz que Gaza se transformou num “cemitério para milhares de crianças”.

DNTWIT: Gaza, o 'cemitério de crianças' que o Hamas diz vir a sê-lo também para IsraelUnicef lamenta que a Faixa de Gaza seja um cemitério para milhares de crianças. Os islamistas prometem igual destino às forças israelitas, as quais chegaram à Cidade de Gaza.

CMJORNAL: Exército israelita diz que atingiu 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde início da guerraIsrael publicou também os nomes de nove soldados mortos em combate em Gaza na terça-feira, elevando para 326 o número de combatentes mortos.

OBSERVADORPT: EUA e Israel estarão a estudar soluções para futuro de Gaza após o HamasForças de Defesa de Israel assumem ataque a campo de refugiados e dizem que mataram um comandante do Hamas. Pelo menos 50 pessoas terão morrido. Guterres critica morte de civis em Gaza.

SICNOTICIAS: Gaza: corpos são transportados em carroças para hospitaisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

