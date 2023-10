Gaza sofre os bombardeamentos 'mais violentos desde o início da guerra'

Os bombardeamentos desta sexta-feira por ar, mar e terra são, de acordo com o Governo do Hamas,"os mais violentos desde o início da guerra", no dia 7 de outubro.Foram divulgadas pelo exército israelita, esta sexta-feira, imagens do que dizem ser a unidade de elite da marinha israelita, a Flotilha 13, a atingir a Faixa de Gaza.

Ainda assim, a Reuters não conseguiu verificar de forma independente a data em que o vídeo foi gravado, nem qual era o alvo do ataque. "Salvos de foguetes em direção às terras ocupadas em resposta aos massacres contra civis" palestinianos, anunciaram as brigadas Ezzedine al-Qassam, o braço militar do Hamas, na rede social Telegram.O porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, informou esta sexta-feira que os militares vão ampliar as operações terrestres na Faixa de Gaza a partir deste dia, em paralelo com o bombardeamento do enclave.

De acordo com o grupo islamita Hamas, as comunicações e a Internet foram cortadas na Faixa de Gaza, após o início dos ataques israelitas que começaram há poucas horas. O ministro israelita da Defesa diz que a invasão terrestre em Gaza será longa e difícil. Exército de Israel lançou um intenso bombardeamento e cortou Internet em Gaza."Ofensiva irá despertar espírito anti-israelita nos países árabes e nalgumas capitais europeias" headtopics.com

