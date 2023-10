Gaza. Organizações humanitárias perdem contacto com equipas no terreno

A Sociedade Palestiniana do Crescente Vermelho refere numa declaração que perdeu"completamente" o contacto com a sua sala de controlo em Gaza.Várias organizações humanitárias com operações ativas em Gaza estão a relatar que perderam o contacto com equipas no terreno, depois de bombardeamentos israelitas e o corte da Internet.

De acordo com o grupo islamita Hamas, as comunicações e a Internet foram cortadas na Faixa de Gaza, após o início dos ataques israelitas que começaram há poucas horas. O Exército israelita já admitiu a intensificação dos seus ataques"de forma muito significativa" contra o Hamas.

A Sociedade Palestiniana do Crescente Vermelho refere numa declaração que perdeu"completamente" o contacto com a sua sala de controlo em Gaza. "Estamos extremamente preocupados com a capacidade das nossas equipas em continuarem com o apoio de emergência necessário, especialmente devido a esta disrupção", lê-se. headtopics.com

A organização de caridade"ActionAid" indica, igualmente, que perdeu o contacto com as equipas no terreno e admite"preocupação com a segurança de todos os que estão em Gaza".Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

