Gaza está a transformar-se num cemitério para crianças, alerta Guterres

Por falta de resposta do Estado, está a aumentar o recurso a empresas privadas para cuidados ao domicílio. Não há números concretos, mas quem trabalha diretamente com essa realidade não tem dúvidas. O presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados diz que o Estado não está a ser capaz de garantir o apoio domiciliário a quem dele necessita. O que faz com que esteja a aumentar o recurso a empresas privadas.

José Bourdain pede, por isso, uma gestão integrada entre público e privado nesta matéria. “O tradicional apoio domiciliário em geral, a perceção que eu tenho é que quer na minha própria organização, quer organizações com quem eu falo é que efetivamente há cada vez uma maior procura, o que se explica muito também pela falta de recursos públicos”, diz José Bourdai

:

RENASCENCA: 'Gaza está a transformar-se num cemitério para crianças', alerta GuterresO secret&225;rio-geral da ONU avisa que "nenhum lado est&225; acima da lei humanit&225;ria internacional" e sublinha que a prote&231;&227;o de civis "tem de ser o objetivo principal" do conflito entre Israel e Hamas.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Guterres diz que Gaza é 'crise da humanidade' onde ninguém está seguroSecretário-geral das Nações Unidas destacou que nas últimas semanas morreram mais pessoas do que em qualquer outro conflito em 30 anos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Guterres diz que Gaza é “crise da humanidade” onde ninguém está seguroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Gaza está a tornar-se 'num cemitério de crianças', alerta GuterresSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Guterres diz que Gaza está a tornar-se 'num cemitério de crianças'O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje o 'pesadelo' em Gaza é 'uma crise da humanidade', onde 'ninguém está seguro', revelando que já morreram mais jornalistas em quatro semanas do que em qualquer conflito nos últimos 30 anos.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Gaza é “crise da humanidade”, diz Guterres'Deixem-me ser claro: nenhuma parte num conflito armado está acima do direito humanitário internacional', reforçou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »