Gasóleo desce na próxima semana, gasolina mantém o preço

O preço do gasóleo deverá descer 2,5 cêntimos por litro, na próxima segunda-feira. Já a gasolina deverá manter o mesmo preço. Os valores foram avançados à

Depois de uma semana com aumentos nos preços de ambos os combustíveis, o gasóleo retoma a tendência de descida das duas semanas anteriores. Passará a custar, em médio, 1,703 euros por litro. Já para quem tem carro a gasolina, o custo de encher o depósito será o mesmo: em média, deverá pagar 1,775 euros por litro.A associação entendeu que os descontos nas portagens são “um subsídio à rodovia e aos combustíveis fósseis”. Defende, ao invés, o investimento na melhoria e reforço do serviço de transporte público.

