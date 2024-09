Garantia Estatal para Crédito Habitacional: Regras Detalhas e Prazos Definidos

Bancos têm 30 dias para aderir ao novo regime da garantia do Estado, e depois 60 dias para operacionalizá-lo. Só lá para 2025 os jovens com até 35 anos – mesmo desempregados – podem pedir uma garantia que sirva como fiança de 15% do crédito a pedir ao banco.

A garantia servirá apenas para compra de primeira habitação permanente, não servindo para a construção, nem para obras. Quem mentir para ter acesso à garantia pode ser posto em tribunal – ou ter de devolver eventuais custos. “Ela só gritava ‘em terra de comunistas viva Salazar’”: mulher acusada de insultos racistas também provocou desacatos na GNR

