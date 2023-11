Ganho do Estado com Efacec depende da rentabilidade futura da empresa

Pelo meio, os bancos concoradaram em perdoar à Efacec 29 milhões de euros de dívida não garantida, com a empresa a comprometer-se a disponibilizar 94 milhões de euros quando recorrer a novos instrumentos financeiros junto dos bancos (leia-se empréstimos), durante os próximos cinco anos. Já os obrigacionistas aceitaram ficar sem seis milhões de euros que a empresa lhes devia.

No essencial, tendo em conta que o fundo de investimento germânico, como qualquer outro fundo, opera numa lógica de rentabilização de ativos e posterior venda, o Governo assumiu que a Efacec será vendida, futuramente. Ora, o acordo define regras para esse cenário.

Através da DG Comp, Bruxelas acompanhou o processo de reprivatização da Efacec por causa da necessária reestruturação finaceira que implicava. Sobre esse ponto, João Nuno Mendes esclareceu que a exposição que o Estado assumiu é"estritamente necessária para que a empresa se reencontre", ressalvando que toda a operação não configura uma"ajuda de Estado".

O secretário de Estado vincou ainda, por várias vezes, que, desde que foi nacionalizada, a Efacec pagou ao Estado cerca de 100 milhões de euros em IRS e Segurança Social.António Costa Silva, por sua vez, garantiu que o fundo alemão se comprometeu a manter os postos de trabalho, apesar de poder haver"ajustamentos pontuais". E que a Mutares manterá em Portugal o centro de operações e de decisão da Efacec.

:

DINHEIRO_VIVO: Ganho do Estado com Efacec depende da rentabilidade futura da empresaAcordo com Mutares prevê que o Estado fique fora do capital da Efacec. Fundo alemão prometeu manter em Portugal o centro da operação e decisão da empresa.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Ganho do Estado com Efacec depende da rentabilidade futura da empresaAcordo com Mutares prevê que o Estado fique fora do capital da Efacec. Fundo alemão prometeu manter em Portugal o centro da operação e decisão da empresa.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Fundo alemão Mutares finaliza compra da Efacec ao EstadoA conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar uma posição de destaque no mercado e retomar o crescimento, de acordo com o fundo de investimento.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Estado injeta mais 160 milhões de euros na Efacec mesmo após a privatizaçãoNovos acionistas ficam com 100% da empresa.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Estado injeta mais 160 ME na Efacec mas fecho da venda “é dia feliz”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'É um dia feliz': venda da Efacec está fechada mas Estado vai injetar mais 160 milhõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »