Ganho do Estado com Efacec depende da rentabilidade futura da empresa

Desta forma, os grupos José de Mello e Têxtil Manuel Gonçalves, até aqui acionistas minoritários, não entraram na operação e permitiram que a Mutares fique com 100% da Efacec (o Estado detinha71,73% desde a nacionalização). As duas entidades apenas procuraram ficar com as prestações acessórias, que serviram para absorver prejuízos.

O acordo assinado entre o Estado (Parpública) e a Mutares prevê ainda um denominado"mecanismo cascata", que segundo o secretário de Estado das Finanças pode assumir diversas formas. Como? Quanto mais desenvolvida for a empresa, maior será a sua rentabilização.

Com base no que o Governo revelou ontem, a sobrevivência da Efacec custou ao Estado, até ao momento da venda à private equity alemã, 361,9 milhões de euros, valor cuja recuperação para o Estado dependerá do desempenho operacional da empresa e de uma venda futura por parte da Mutares.

Ainda que questionado sobre o impacto deste negócio nas contas do país, João Nuno Mendes não adiantou valores. Contudo, admitu que o acordo terá impacto nas contas públicas. Saudando o que considerou ter sido uma"negociação multidemensional", o ministro da Economia e do Mar argumentou que"o Estado está aqui para agir em casos de falhas", lembrando que a Efacec foi nacionalizada na sequência do Luanda Leaks. A empresária angolana Isabel dos Santos era a principal acionista da Efacec.

