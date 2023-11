Gang usa método de filmes para assaltar supermercado. Crime só foi detetado dois dias depoisDe Peniche a Santa Cruz: O trajeto do veleiro que naufragou e fez quatro vítimas mortais Embarcação que naufragou na manhã desta sexta-feira, na Praia da Formosa, em Santa Cruz, saiu do porto de Peniche por volta das 7h00.Vítima, de 18 anos, diz que conheceu um dos agressores, de 17, nas redes sociais e que combinaram encontrar-se. Ao chegar a hotel tinha mais dois, de 17 e 14 anos, à espera.

CMJORNAL: Gang usa método de filmes para assaltar supermercado. Crime só foi detetado dois dias depoisGrupo de ladrões cortou tubos de sistema pneumático de transporte interno entre as caixas e o cofre. Conseguiram chegar à cobertura e escapar sem serem detetados por qualquer câmara.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Gang usa método de filmes para assaltar supermercado. Crime só foi detetado dois dias depoisSem armas, um grupo de ladr&245;es conseguiu roubar 15 mil euros e fugir sem ser apanhado.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Detido em Esposende homem de 53 anos suspeito do crime de violência domésticaSuspeito exercia violência psicológica e controlava constantemente os movimentos da vítima.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Detido em Esposende homem de 53 anos suspeito do crime de violência domésticaUm homem de 53 anos suspeito do crime de violência doméstica contra a companheira de 50, 'causando-lhe medo e inquietação' foi detido, na quinta-feira, em Esposende, do distrito de Braga, anunciou hoje a GNR.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Dívida de caução de arrendamento leva brasileira Paolla a avançar com queixa-crimePaola Perotto afirma ter perdido 300 euros de caução não devolvida pela anterior senhoria.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: PCP considera que 'crime económico é tão evidente' que não justifica inquéritoPaulo Raimundo referiu que a privatização da Efacec é 'tão evidente'. O secretário-geral do PCP afirmou temer que o negócio seja “uma antecâmara” do que se quer fazer na TAP.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »