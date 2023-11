Galp mantém planos para refinaria de lítio em Setúbal

A energética portuguesa e a sua sócia sueca garantem que mantêm os planos para investimento de 700 milhões de euros na cidade sadina. A Galp mantém os seus planos para a refinaria de lítio de Setúbal, conhecido como projeto Aurora, em parceria com uma companhia sueca. A energética portuguesa garante que os trabalhos prosseguem e que o objetivo é tomar uma decisão definitiva no próximo ano.

“Mantemos a parceria com a Northvolt e prosseguimos com os trabalhos de engenharia tendo em vista o objetivo de tomar uma Decisão Final de Investimento em 2024”, respondeu fonte oficial da Galp ao JE. A unidade industrial vai ficar localizada no Parque Industrial Sapec Bay e implica um investimento de 700 milhões de euros e a criação de 200 postos de trabalho diretos. Ao abrigo do acordo, a Northvolt fica obrigada a comprar 50% da produção anual desta refinari





