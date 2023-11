Galp lucra mais 18% até 718 milhões de euros

A Galp anunciou resultados líquidos de 718 milhões de euros nos primeiros nove meses, mais 18% que no mesmo período de 2022, impulsionada por um “sólido desempenho” em todas as unidades de negócio.

“O segmento de retalho manteve o seu forte desempenho, com a contribuição do segmento de Conveniência a aumentar 12% em termos homólogos para 61 milhões de euros, representando já 24% do EBITDA (margem operacional) comercial”, adianta.

A Galp refere que “as vendas totais de produtos petrolíferos diminuíram 4% face ao período homólogo, para 5,3 milhões de toneladas, com o ambiente mais pressionado em alguns segmentos ‘B2B’ em Espanha a mais do que compensar a melhoria da procura verificada em Portugal, nomeadamente no setor da aviação”. headtopics.com

“As vendas de gás natural e eletricidade foram de 10,4 TWh e 2,7 TWh, respetivamente, o que representa um decréscimo de 30% e 15%, devido à menor procura na Península Ibérica e à diminuição das vendas no segmento B2B, em comparação com o ano anterior”, precisa a petrolífera.

O grupo elevou as suas perspetivas para 2023 e espera fechar o ano com uma produção média de petróleo de 120.000 barris por dia (contra os 115.000 barris por dia previstos) e realizar um investimento total de 1.100 milhões de euros. headtopics.com

