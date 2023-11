Galeno pode ser poupado frente ao Estoril

Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de GazaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo. Carro até lançou faíscasEscuteiro que abusava de criança atraso cognitivo profundo é afastado de menoresFOTO: José Gageiro / Movephoto

Galeno continua ausente dos treinos do FC Porto, por lesão, e é expectável que não vá a jogo desta sexta-feira com o Estoril (10.ª jornada da Liga) de forma a estar apto para o encontro da Champions na próxima terça-feira, com o Antuérpia, no Dragão.

O luso-brasileiro, de 26 anos, sentiu um desconforto muscular no último jogo da liga milionária, na Bélgica, e não foi opção para o duelo em Vizela para a Liga (triunfo portista, por 2-0). A lesão não é grave e Sérgio Conceição não quer correr riscos para os próximos encontros. A decisão ainda não está tomada, mas tudo aponta que Galeno possa ser poupado no encontro do campeonato em casa com o Estoril, último classificado da Liga.

Para além de Galeno, também Zaidu, Wendell, Ivan Jaime, Veron e Marcano não estiveram ontem no treino no Olival (todos por lesão). O central espanhol recupera de uma cirurgia ao joelho esquerdo e não joga mais esta temporada. Já Zaidu e Ivan Jaime podem reaparecer nos próximos encontros dos dragões. Dada a escassez de laterais-esquerdos, Conceição voltou a chamar João Mendes (equipa B).

