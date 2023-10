Gabriel Pereira tem 'qualidade para jogar nos grandes'

Ministério"não fechou a porta" a propostas. Médicos e Governo marcam nova reuniãoO central de 23 anos está associado ao FC Porto, que procura um central após a grave lesão de Marcano. Em conferência de imprensa, o seu treinador garante que Gabriel Pereira está pronto para o salto.

"Enquanto não se desenvolver, são só especulações, todos os jogadores que temos aqui têm qualidade para representar os chamados grandes. Sabemos que o Gabriel tem feito uma boa época e é essencial que tenha vindo a evoluir. Resta trabalhar, mas ficamos orgulhosos quando os jogadores são de interesse de clubes de nomeada. Mas continuo a dizer que são só especulações", afirmou o técnico do Gil Vicente.

O FC Porto já contratou no Gil Vicente esta época quando anunciou o avançado Fran Navarro e pode regressar a Barcelos para uma nova contratação. Gabriel Pereira chegou a Portugal em 2021/22 para a II Liga. Jogou uma época e meia no Vilafranquense até que foi contratado em janeiro pelo Gil Vicente, a troco de uma verba a rondar os 600 mil euros, para substituir Lucas Cunha, que foi transferido para o RB Bragantino, do Brasil.

