Gabinete de Montenegro admite encontros discretos com líderes políticos em São Bento

O gabinete de Luís Montenegro garante que “não há reuniões secretas na Residência Oficial do Primeiro-Ministro” mas admite que “há encontros com entidades e personalidades de várias áreas, incluindo líderes políticos, que ocorrem muitas vezes com discrição”.

Por sua vez, contactado pela agência Lusa, fonte oficial do Livre indicou que não teve hoje qualquer reunião com o primeiro-ministro em São Bento. Já fonte do PAN referiu que não recebeu qualquer convite para uma reunião.No domingo, foi marcada a primeira reunião entre o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, para debater o OE 2025, que se realizará na sexta-feira, às 15:00.

No comunicado, o PS referia que"o Governo sugeriu a realização de reuniões em dois momentos entre o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, reuniões que não tiveram lugar". A proposta de Orçamento do Estado para 2025 tem de dar entrada na Assembleia da República até 10 de outubro e tem ainda aprovação incerta, já que PSD e CDS-PP somam 80 deputados, insuficientes para garantir a viabilização do documento.

Luís Montenegro Reuniões São Bento Chega Iniciativa Liberal

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Montenegro e Pedro Nuno vão reunir-se no dia 27 em São BentoDepois de um domingo marcado por troca de acusações através de comunicados, há já uma data formal para um encontro entre o primeiro-ministro e o líder do PS: Dia 27 de setembro, 15h00, em São Bento.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Gabinete do primeiro-ministro garante que 'não há reuniões secretas' em São BentoO gabinete de Luís Montenegro garante que “não há reuniões secretas na Residência Oficial do Primeiro-Ministro” mas admite que “há encontros com entidades e personalidades de várias áreas, incluindo líderes políticos, (…) que ocorrem muitas vezes com discrição”.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Montenegro defende Maria Luís Alburquerque: 'Em Portugal, os troikistas são socialistas'Em Castelo de Vide, PM rejeita que as medidas que o Governo está a tomar sejam “eleitoralistas“. E deixa bicada ao PS: “São estão a ser tomadas agora porque não foram tomadas antes'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Montenegro defende ataques a Maria Luís Alburquerque: 'Em Portugal, os troikistas são socialistas'Em Castelo de Vide, PM rejeita que as medidas que o Governo está a tomar sejam “eleitoralistas“. E deixa bicada ao PS: “São estão a ser tomadas agora porque não foram tomadas antes'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Montenegro diz que 'em Portugal os `troikistas` são os socialistas'O primeiro-ministro defendeu hoje a escolha de Maria Luís Albuquerque para comissária europeia e afirmou que, em Portugal, 'os pais e as mães' das políticas de austeridade impostas externamente foram sempre governos do PS.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Liam Gallagher reage às críticas à sua voz: “Vocês não são fãs a sério, são impostores”Alguns comentários pouco elogiosos à sua atuação antes de um combate de boxe no Reino Unido deixaram Liam Gallagher “aceso”: “Se se quiserem livrar dos bilhetes para os Oasis, posso tirá-los das vossas mãos de bom grado”

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »