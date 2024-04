Gabinete de guerra de Israel concorda com retaliação contra o Irão mas diverge quanto à escala da resposta

Gabinete de guerra de Israel concorda com retaliação contra o Irão mas diverge quanto à escala da respostaCondutor engana-se e deixa carro nas escadas de acesso à estação de metro da Casa da MúsicaHarry e Meghan dão beijo apaixonado para... as câmaras

o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em declarações aos jornalistas, havia defendio a "libertação imediata de navio"

Gabinete de guerra de Israel está dividido sobre escala e calendário da resposta ao IrãoMaioria dos elementos do gabinete de guerra apoiam uma resposta ao ataque, mas não há consenso sobre como e quando. Israel já aprovou 'planos operacionais para ação ofensiva e defensiva'.

Israel não pretende escalada significativa com o Irão, diz fonte da administração dos EUAIsrael deixou claro na conversa com Biden que não pretende escalada significativa com o Irão. Casa Branca está vigilante a qualquer ataque iraniano a Israel, mas não quer uma guerra com o Irão. Irão não tem interesse em continuar ataques, mas não vai hesitar em proteger interesses legítimos. Papa acompanha com preocupação e dor a situação de Israel e apela a que se trave a espiral de violência. Governo está a acompanhar cidadãos portugueses que estão em Israel e no Irão.

Israel promete responder ao Irão 'no tempo e medida certa'Gabinete de guerra esteve reunido ap&243;s ataque de 300 m&237;sseis e drones na noite de s&225;bado e madrugada de domingo. Israel pede “san&231;&245;es duras” sobre o Ir&227;o e que a Guarda Revolucion&225;ria do Ir&227;o seja reconhecida como uma organiza&231;&227;o terrorista.

Irão avisa que atacará bases dos EUA na região usadas para “apoiar” IsraelVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Tensão entre Israel e Irão e o papel do Corpo da Guarda da Revolução IranianaA recente tensão entre Israel e o Irão obriga a estudar e compreender o papel do Corpo da Guarda da Revolução Iraniana (CGRI), que comanda o curso dos acontecimentos interna e externamente.

Presidente israelita diz que ataque do Irão é 'uma declaração de guerra' a IsraelIsrael diz ter intercetado 99% dos drones e mísseis disparados pelo Irão. Netanyahu enviou uma mensagem aos israelitas dizendo que 'juntos vamos vencer'.

