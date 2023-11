Futebolista 'mais sexy do mundo' criticada por usar maquilhagem durante derrota pesada. Estado, através da Parvalorem, mandou penhorar o prémio da FC Porto SAD, para pagar dívida herdada do BPN. Rúben Amorim sai do Sporting se falhar títulos. Benfica ganha com efeito bola de Neves Schmidt manteve o onze, mas a resposta não foi a mesma na primeira parte. João Neves tudo mudou. Menino de 19 anos arrancou pela direita na jogada do 1-0 e deu a cara no inusitado penálti do 2-0.

Conselho de Arbitragem avançou sozinho com proposta para criar entidade externa para gerir os árbitros já na próxima época. UD Leiria 4 - 3 Marítimo: Grande jogo em Leiria com vitória para a equipa da cas

Chuva intensa, rajadas de vento e forte agitação marítima: Depressões em cadeia atingem Portugal É a quinta tempestade em duas semanas. Aviso vermelho por ondas gigantes. Perigo de inundações e de enxurradas.

RTPPT: Benfica obtém vitória em ChavesO Benfica regressou às vitórias obtendo um 2-0 em Chaves. Num jogo a zero ao intervalo, Fredrik Aursnes concretizou, aos 59 minutos, o primeiro, quase a meias com Arthur Cabral, depois de João Neves ter desequilibrado na direita. Vinte minutos depois, João Mário fez o 2-0, na marcação de um penálti, também com João Neves na jogada.

O governo estima receber 586 milhões de euros de imposto no próximo ano. A ANF já teve a oportunidade de apresentar as suas propostas aos grupos parlamentares de PS, PSD, Chega e PCP. Santos Silva não comenta declarações do Presidente da República e diz que 'Estado tem uma hierarquia'. Em causa estão as palavras que o Presidente da República dirigiu ao chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal. Antigo secretário-geral do PS salientou a sua amizade com Marcelo Rebelo de Sousa. 'Desta vez foi alguém do vosso lado que começou': As palavras de Marcelo ao chefe da missão diplomática da Palestina. Chefe da missão diplomática manifestou-se desapontado com as palavras do Presidente da República português. 'Não me deixo pressionar e quero que a Justiça faça o seu trabalho', afirmou Helena Carreiras. Presidente do PSD culpa António Costa pelo agravamento das desigualdades entre ricos e pobres.

