Furacão Otis deixa mortos e desaparecidos no sul do México

A passagem do furacão Otis pelo sul do México, na semana passada, causou pelo menos 47 mortos e 56 desaparecidos, de acordo com atualização mais recente do Governo mexicano. Devido à passagem do furacão, que atingiu a categoria 5 no Estado de Guerrero, onde se registou um novo máximo de intensidade de um ciclone no México, as operações de busca e o apuramento dos danos continuam, especialmente em Acapulco, a cidade mais afetada. Segundo a Marinha mexicana, foram mobilizados quase 7

.500 agentes de todas as forças, que só esta quinta-feira entregaram mais de 6.000 mantimentos e 53.000 garrafas de água. Também esta quinta-feira, 394 passageiros foram retirados do Aeroporto Internacional de Acapulco para a Cidade do México, em três voos comerciais. A mesma fonte detalhou ainda que, segundo a Comissão Federal de Energia Elétrica (CFE), mais de 90% da energia do Estado já foi restaurada, enquanto a Comissão Nacional de Águas (Conagua) distribuiu um total de 1,8 milhões de litros de água. “Continuam os trabalhos de limpeza de ruas e desassoreamento das redes de drenagem e fossas”, adiantou a Conagua, sendo que a rede telefónica da empresa Telmex foi totalmente restaurada. O Ministério dos Negócios Estrangeiros mexicano revelou que estão em tramitação seis pedidos de localização de estrangeiros. Os trabalhos decorrem após a promessa do Presidente do México Andrés Manuel López Obrador de “colocar Acapulco de pé” até ao Nata

