Furacão Isaac deverá passar a cerca de 600 quilómetros do grupo Ocidental dos Açores no domingo

"Prevê-se que o dia em que o centro do ciclone Isaac estará mais próximo do arquipélago seja domingo , passando a aproximadamente a 600 quilómetros a oeste-noroeste do grupo Ocidental" composto pelas Ilhas das Flores e Corvo, adianta o IPMA. Na manhã deste sábado, o Isaac encontrava-se a 878 quilómetros a oeste da ilha das Flores, deslocando-se a 31 quilómetros por hora.O IPMA alerta, ainda, que devido a uma zona depressionária que existe a sul-suduoeste do arquipélago, as ilhas do grupo Ocidental e Central deverão ser alvo de chuva por vezes forte, estando aquelas sete ilhas sob aviso amarelo até às 12:00 de domingo.

Possibilidade de chuvas e ventos fortes esta quarta e quinta-feira, nomeadamente nas regiões Centro e Norte do País.Áreas afetadas pelos incêndios rurais ficam sem coberto vegetal e mais expostas e vulneráveis à precipitação.Seca extrema e severa no sul leva Governo a manter e tomar novas medidas

Furacão Isaac Açores IPMA Agitação Marítima

