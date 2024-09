Funeral de bombeiros de Oliveirinha: “As lágrimas” em vez da “água que apaga fogos”Oito dias depois do arranque do ano letivo, aluna ainda não tinha escolaOs operacionais morreram no combate aos incêndios, depois do seu veículo ter sido apanhado pelas chamas. Os bombeiros pertenciam à corporação de Vila Nova de Oliveirinha.

O presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro estão presentes. A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco e a Ministra da Justiça, Rita Júdice também estão presentes. A celebração está a cargo do Bispo de Coimbra e conta com a presença do cardeal D. Américo Aguiar, capelão da Liga de Bombeiros Portugueses. Jaime Marta Soares, antigo presidente da Liga dos Bombeiros, presente no funeral deixou um apelo a um acordo de regime para evitar mais mortes na floresta.

"Podem vir mais Pedrogãos, mais Albergarias, mas Oliveira de Azeméis, se efetivamente os responsáveis políticos deste país não fizerem um acordo de regime. Um acordo para procurar soluções para ter uma floresta diferente, que tem de ser produtiva, tem que dar riqueza, que é importante para o país, mas acima de tudo: Não se perdem vidas.

