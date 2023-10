Fundão recebe prémio de inovação para cidades médias

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.A empreitada, que vai permitir aumentar de 86 para uma centena o número de vagas nas instalações, tem um prazo de execução de vinte meses. headtopics.com

Fundão distinguido em França com prémio de inovação para cidades médiasO município português ficou em segundo lugar nos prémios Salão Internacional da Inovação em cidades Médias, atrás de Sainte-Julie, no Canadá. Consulte Mais informação ⮕

Utentes contra a implementação das Unidades Locais de SaúdeNa vis&227;o do Movimento dos Utentes dos Servi&231;os de Sa&250;de, a aplica&231;&227;o das Unidades Locais de Sa&250;de conduzir&225; ao desaparecimento de uma parte substancial das atuais val&234;ncias nos diversos hospitais”. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades lançam grande operação para encontrar suspeito de tiroteio que matou 22 pessoas&201; o pior tiroteio do ano nos Estados Unidos. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades norte-americanas lançam grande operação para encontrar suspeito de tiroteioVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Autoridades norte-americanas lançam grande operação para encontrar suspeito de tiroteioEntre 50 a 60 pessoas ficaram feridas no tiroteio. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades norte-americanas lançam grande operação para encontrar suspeito de tiroteioA polícia norte-americana lançou hoje uma grande operação para encontrar o atirador que abriu fogo numa pista de `bowling` e num bar-restaurante, matando pelo menos 22 pessoas, no pior tiroteio do ano nos Estados Unidos. Consulte Mais informação ⮕