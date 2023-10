Fundão distinguido em França com prémio de inovação para cidades médias

O município do Fundão ficou em segundo lugar na primeira edição, na área da inovação, dos Prémios Salão Internacional da Inovação em Cidades Médias (SIIViM) 2023, realizado em França, informou a Câmara Municipal.

, municípios, grupos de municípios e estruturas intermunicipais com 10 a 50 mil habitantes”, refere, num comunicado, a Câmara daquela cidade. O Fundão foi reconhecido na categoria Autoridades Locais Estrangeiras, em segundo lugar, atrás de Sainte-Julie, no Canadá, acrescenta.

O município português está a participar no evento com um ‘stand’ próprio na primeira edição do Salão de Internacional da Inovação em Cidades Médias, que termina esta sexta-feira, em Nevers, França. Ainda de acordo com a Câmara do Fundão, no distrito de Castelo Branco, o certame “é considerado um evento inovador único, que decorre em dois países de dois continentes diferentes, França e Canadá”.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos. headtopics.com

