Funcionários da Cimpor iniciam greve de quatro dias

Funcionários da Cimpor iniciam greve de quatro diasA paralisação começa esta segunda-feira, com os trabalhadores a reinvidicar aumentos salariais de 8%, 37 horas semanais a partir de janeiro e retribuição do trabalho por turnos.

A Federação dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro explicou, num comunicado, divulgado na semana passada, que os trabalhadores estarão concentrados, em greve, junto à entrada das fábricas da Maia, Souselas, Alhandra, Alenquer e Loulé, às 8h00 da manhã de cada dia de paralisação. Os funcionários defendem aumentos salariais de 8% em 2024, num mínimo de 200 euros, um período normal de trabalho de 37 horas semanais a partir de 1 de janeiro de 2025, o pagamento de anuidades, a retribuição do trabalho por turnos, feriados no regime de laboração contínua e o pagamento do 15.º mês.

Greve Cimpor Trabalhadores Aumentos Salariais 37 Horas Semanais Retribuição Do Trabalho Por Turnos

