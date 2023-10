Função Pública descontente? Parte do país voltou a parar

Veículo solar construído por universitários percorreu 1.

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

Função Pública em greve esta sexta-feira por maiores aumentos salariaisSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública: proposta salarial “não satisfez nenhum trabalhador”Paralisação desta sexta-feira atingirá todos os sectores: escolas, autarquias, serviços de Segurança Social e de Finanças, hospitais e centros de saúde. Turnos começam greve a partir das 20h de hoje. Consulte Mais informação ⮕

Dia de greve geral na função públicaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Greves na função pública mais do que duplicam em 2023Até ao momento, foram registados 764 pré-avisos de greve, um aumento de 123% face a 2022. Nesta sexta-feira decorre a greve nacional convocada pela Frente Comum, da CGTP. Sindicatos da UGT ficam fora. Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noite segundo SindicatoA greve dos trabalhadores da administração pública registou no turno da noite uma adesão superior a 90%, tendo afetado a recolha de lixo e os hospitais, onde foram assegurados os serviços mínimos, disse à Lusa fonte sindical. Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noiteNos hospitais foram assegurados os serviços mínimos nas urgências e nos blocos operatórios. Consulte Mais informação ⮕