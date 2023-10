Função Pública descontente? Parte do país voltou a parar

Uma greve que se soma a um baralho já extenso de cartas de manifestações e descontentamentos. Ouça o novo episódio do Economia dia a dia, podcast diário do Expresso

A Função Pública voltou às greves esta sexta-feira, com uma adesão de cerca de 90%. O Governo manteve a sua atualização de 3 a 6,8%, que, segundo as contas das jornalistas Cátia Mateus e Sónia Lourenço, no Expresso, levará a que só os salários mais baixos da AP saiam do surto inflacionista sem perder poder de compra.

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noite segundo SindicatoA greve dos trabalhadores da administração pública registou no turno da noite uma adesão superior a 90%, tendo afetado a recolha de lixo e os hospitais, onde foram assegurados os serviços mínimos, disse à Lusa fonte sindical. Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noiteNos hospitais foram assegurados os serviços mínimos nas urgências e nos blocos operatórios. Consulte Mais informação ⮕