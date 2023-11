Fronteira de Rafah abre para a passagem de palestinianos feridos

Corredores humanitários são planeados por inteligência artificial e ajuda a refugiados usa blockchain"Há pouco contei 10 rebentamentos num minuto, por vezes são mais"Bernardo Majer conta histórias do quotidiano em BD no"Estes Dias"

RENASCENCA: Fronteira de Rafah abrirá para receber vários palestinianos feridosAs autoridades eg&237;pcias prepararam um hospital de campanha para receber os palestinianos feridos. Os casos graves e os que necessitam de cuidados especiais ser&227;o transferidos para outros hospitais.

OBSERVADORPT: Fronteira de Rafah aberta para saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros da Faixa de GazaA fronteira de Rafah abriu para a saída para o Egito de feridos palestinianos e detentores de passaportes estrangeiros. Houve um 'corte total' das linhas telefónicas e de internet na Faixa de Gaza.

RENASCENCA: ​Fronteira de Rafah aberta para passagem de pessoas e ajuda humanitáriaSegundo a ag&234;ncia Reuters, que cita fonte da seguran&231;a eg&237;pcia, ser&225; permitida a sa&237;da de Gaza de 500 estrangeiros e cerca de 80 feridos.

PUBLICO: Passagem de Rafah será aberta para feridos graves e portadores de passaportes estrangeirosAcordo entre o Egipto, Israel e o grupo Hamas, em coordenação com os EUA e mediado pelo Qatar, vai permitir saída limitada de pessoas de Gaza nesta quarta-feira.

RTPNOTICIAS: Primeiros estrangeiros já saíram de Gaza após abertura da passagem de RafahDepois de uma longa espera, abriu esta manhã a passagem de Rafah, na fronteira com o Egipto, para a saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros da Faixa de Gaza.

ITWITTING: Passagem de Rafah abre na quarta-feiraDeverão sair de Gaza 81 pessoas. &etilde;

