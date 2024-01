Frio intenso atinge a Europa, com neve na Grécia e temperaturas abaixo do normal na Escandinávia

Habituada ao frio, mesmo a Escandinávia tem registado temperaturas abaixo do normal para a época do ano. No outro lado da Europa, na Grécia, nevou a baixa altitude e o manto branco chegou aos arredores da capital Atenas.A vaga de frio que está a afetar o continente europeu continua a causar problemas em vários países. Grande parte do norte da Europa está debaixo de uma massa de ar polar. Habituada ao frio, mesmo a Escandinávia tem registado temperaturas abaixo do normal para a época do ano.

Para os habitantes de Bergen, a segunda maior cidade da Noruega, significa que este é um ano em que a superfície do lago congela. Mas o frio e as tempestades não são recebidas da mesma forma no resto a Europa, mesmo que nos arredores de Paris se proporcionem alguns encontros inesperados por todo o país, há noticia de estradas bloqueadas e engarrafamentos, com a neve a chegar a cidades como Bordéus. Do outro lado da Europa, na Grécia, nevou a baixa altitude e o manto branco chegou às baixas latitudes da península da Ática, em volta da capital Atena





