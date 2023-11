“Friends”: Porque a série continua a ser um caso de sucesso quase 20 anos depois do último episódio

A sitcom norte-americana estreou em setembro de 1994 e o último episódio foi transmitido em maio de 2004. Quase 20 anos após o fim, continua a reunir fãs em todo o mundo, tornada pública na madrugada de sábado, causou consternação entre os fãs da série “Friends”.

Em Portugal, “Friends” está disponível no canal Fox Comedy, com episódios a serem emitidos diariamente, e também na plataforma de streaming HBO, onde ocupa ao dia de hoje o oitavo lugar do top 10 dos conteúdos mais vistos. Dados impressionantes para uma sitcom que teve o seu último episódio a ser transmitido a 6 de maio de 2004.

Mas o que faz de “Friends” uma série tão particular? Em primeiro lugar, o destaque vai para as personagens e para o elenco. Courtney Cox,Carla Marie Manly, as pessoas identificam-se com as personagens, entendem os seus problemas pessoais e compreendem-se melhor ao ver a série. “Os meus pacientes na casa dos 30 anos falam muito de ‘Friends’”, revela Manly. “Tenho um que se identifica muito com o Chandler, então tive que investigar a personagem, pois esse paciente é muito reservado e não gosta de falar muito sobre isso. De certa forma, este paciente está a falar sobre os seus próprios problemas quando fala do Chandler. headtopics.com

O enredo e a comédia também são relevantes para os fãs, com muitos diálogos a serem replicados ainda hoje. Aliás, os elementos mais loucos são relevantes para os fãs. Segundo Manly, as personagens são sempre acolhidas pelo grupo de amigos a que pertencem, mesmo quando têm atitudes mais loucas, e isso é reconfortante para quem vê.

“Quando as pessoas sentem que podem reconhecer-se noutra pessoas, sentem que não estão sozinhas”. E dá um exemplo: “Vejamos o Joey. É aquele com quem alguns dos meus pacientes do sexo masculino se identificam porque é muito estranho e tonto. Ou a Phoebe – alguns olham para ela e veem as suas próprias excentricidades ou as da sua família. Identificam-se com isso e quando o fazem, não se sentem sozinhos. headtopics.com

Renamo acusa presidente moçambicano de tentar “empurrar o país para uma nova guerra”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Sindicato Independente dos Médicos preocupado com proposta do GovernoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Moscovo ameaça confiscar ativos europeus se UE atribuir fundos russos à UcrâniaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Tenista João Sousa vence na qualificação do ‘challenger’ de IsmaningVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Macron anuncia lei para inscrever direito ao aborto na Constituição francesaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Israel: Exército israelita aumenta número de tropas em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕