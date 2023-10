Frente Comum fala em 'uma das maiores' greves na função pública dos últimos anos

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNS"Continuamos a não aceitar que o Governo continue a atirar muitos milhares de milhões de euros para cima de setores que já são sobrefinanciados pelo Orçamento do Estado e se esqueça de quem assegura os serviços públicos e do reforço das funções sociais do Estado.

Sebastião Santana disse estar a haver uma “adesão muito forte em todo o país”, apesar de ainda não conseguir indicar números concretos, alegando que “os trabalhadores se reveem nas propostas da Frente Comum”.

Questionado se, dada a adesão à greve, considera que o Governo vai ter de ceder, o coordenador da Frente Comum respondeu que o executivo “tem sido intransigente” e referiu que, apesar de, no início da maioria absoluta, ter afirmado que iria ser dialogante, “esse diálogo não tem acontecido até hoje de forma efetiva”. headtopics.com

Interrogado sobre os próximos passos que os sindicatos pretendem dar, Sebastião Santana respondeu que o dia de hoje “vai ser demonstrativo da força dos trabalhadores da administração pública”, mas previu que a “luta não vai parar por aqui”.

Em declarações aos jornalistas, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, considerou que a adesão à greve mostra que os trabalhadores “não baixam os braços perante as injustiças que estão a ser cometidas, perante os baixos salários e esta situação de empobrecer a trabalhar”. headtopics.com

Questionada se acha que esta mobilização vai forçar o Governo a ceder, Camarinha respondeu que “tem sido sempre com a luta que os trabalhadores têm conseguido alcançar resultados”. A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública (da CGTP) anunciou em 09 de outubro a greve nacional de trabalhadores que hoje decorre, considerando que a proposta do Governo de aumentos salariais para 2024"é miserabilista".

Venda da Efacec à Mutares deverá estar concluída a 31 de outubroAs condi&231;&245;es finais da empresa alem&227; ter&227;o sido cumpridas. Consulte Mais informação ⮕

Imagens drone mostram destruição provocada pela passagem do furacão Otis no MéxicoFurac&227;o provocou inunda&231;&245;es e destruiu edif&237;cios. Consulte Mais informação ⮕

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

MAI garante que unidade de fronteiras e estrangeiros está a 'operar em todas valências'Extin&231;&227;o do SEF est&225; marcada para domingo, sendo as compet&234;ncias policiais transferidas para PSP, GNR e PJ, enquanto fun&231;&245;es administrativas v&227;o para Instituto de Registo e Notariado e Ag&234;ncia para a Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo. Consulte Mais informação ⮕

Família despejada em Lisboa vai passar a noite num Alojamento LocalNo entanto, amanh&227;, voltar&227;o a ficar sem solu&231;&227;o habitacional. Consulte Mais informação ⮕

Guerra no Médio Oriente. Tropas de Israel entraram em GazaPrimeiras informa&231;&245;es apontam para uma "opera&231;&227;o rel&226;mpago" [em atualiza&231;&227;o] Consulte Mais informação ⮕