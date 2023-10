Frente Comum diz que adesão à greve mostra bem a insatisfação e acena com novas lutas

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaMinistério da Saúde garante que "não fechou a porta" a nenhuma proposta e marcou reunião para domingoIvo Lucas fala de amor em tribunalMP investiga festa em creche que deixou crianças "assustadas e a chorar" com balões que rebentaramJustiça tira carros de luxo a milionários da 'Operação Picoas'O coordenador da Frente...

Por todo o país, assinalou, há ainda registo de várias Lojas do Cidadão, monumentos, museus e sítios arqueológicos encerrados ou com perturbações no funcionamento, e vários hospitais a assegurar apenas serviços mínimos.

"É uma grande, grande greve dos trabalhadores da administração pública, uma das maiores a que assistimos nos últimos anos, com uma taxa adesão a rondar os 90% em toda a administração pública", sublinhou Sebastião Santana, considerando que este resultado é"o espelho daquilo que se passa" e das medidas que o Governo tem tomado, nomeadamente"neste Orçamento do Estado", que contempla uma proposta de aumentos... headtopics.com

"A luta de hoje foi inequívoca e com certeza que não vamos ficar por aquilo caso o Governo persista nesta tendência de empobrecimento dos trabalhadores e dos serviços da administração pública", sublinhou.

"Se não houver nada, haverá a repetição do que já se passou no passado", disse Sebastião Santana, numa alusão à greve que a Frente Comum convocou no início de 2023 e aos aumentos salariais intercalares. headtopics.com

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública (da CGTP) anunciou em 09 de outubro a greve nacional de trabalhadores que hoje decorre, considerando que a proposta do Governo de aumentos salariais para 2024"é miserabilista".

