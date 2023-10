Frente Comum diz que adesão à greve mostra bem a insatisfação e acena com novas lutas

O coordenador da Frente Comum afirmou hoje que os cerca de 90% de adesão à greve da função pública"espelham bem" a insatisfação dos trabalhadores e antecipa novas formas de luta se o Governo"não ouvir o protesto".

Também na região autónoma dos Açores, disse, há escolas encerradas em quase todas as ilhas do arquipélago, sendo que os hospitais da Terceira, Faial e S. Miguel estão a assegurar apenas serviços mínimos.

O coordenador da Frente Comum avisou também que "com certeza" a "luta não vai ficar por aqui", se o "Governo não ouvir o protesto de hoje", considerando que o executivo "tem o tempo, espaço e recursos financeiros para se voltar a sentar à mesa negocial". headtopics.com

A data para a realização desta greve, notou, "não foi marcada por acaso", referindo esperar que durante o processo de aprovação da proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) possa haver espaço para melhorar os aumentos salariais previstos para a função pública.

O coordenador da Frente Comum afirmou ainda que as negociações sobre a revisão do sistema de avaliação da função Pública (Siadap) -- "que são um sistema de avaliação para deixar os funcionários públicos estagnados" -- são "uma porta aberta" para o Governo voltar a sentar-se à mesa com os sindicatos e fazer uma proposta que reponha a perda de poder de compra, numa conjuntura de subida do custo de vida... headtopics.com

Frente Comum prevê “fortes perturbações” nos serviços públicos devido à greveVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

​Frente Comum prevê 'fortes perturbações' nos serviços públicos devido à greveO l&237;der da Frente Comum, Sebasti&227;o Santana, disse &224; Lusa que os efeitos da greve nacional come&231;aram a sentir-se j&225; durante a noite de quinta-feira e na madrugada de hoje, sobretudo nos hospitais e na recolha do lixo. Consulte Mais informação ⮕

Frente Comum prevê 'fortes perturbações' nos serviços públicos devido à greveA Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública espera 'uma grande adesão' à greve nacional que decorre esta sexta-feira, prevendo 'fortes perturbações' em vários serviços públicos, como finanças e segurança social, nos hospitais e nas escolas. Consulte Mais informação ⮕

Frente Comum prevê 'fortes perturbações' em serviços públicos devido a greveA Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública espera 'uma grande adesão' à greve nacional que decorre esta sexta-feira, prevendo 'fortes perturbações' em vários serviços públicos, como finanças e segurança social, nos hospitais e nas escolas. Consulte Mais informação ⮕

Frente Comum prevê 'fortes perturbações' nos serviços públicos devido à greveLíder sindicalista disse que os efeitos da greve nacional começaram a sentir-se já durante a noite. Consulte Mais informação ⮕

Frente Comum prevê 'fortes perturbações' nos serviços públicos devido à greve'Várias escolas deverão fechar em todo o país' devido à greve, diz Frente Comum que antevê problemas também nos hospitais, serviços de finanças e segurança social. Consulte Mais informação ⮕