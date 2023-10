Frederico Pinheiro faz queixa-crime contra António Costa e João Galamba

Frederico Pinheiro, antigo adjunto do Ministério das Infraestruturas, avançou com uma queixa-crime contra António Costa e João Galamba pelo facto de o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas o teremde um computador durante os acontecimentos na sede do ministério a 26 de abril. Questionado em Bruxelas, o primeiro-ministro recusou falar sobre o tema por estar fora do país.

Costa diz que não foi informado, mas valida Galamba: “Deu – e bem – alerta pelo roubo do computador” do ministériocom o jornal Público, a queixa em causa deu entrada esta quarta-feira no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e Frederico Pinheiro justifica-a por considerar que as declarações dos governantes à comunicação social “configuramque me visaram”, afirmou, em declarações ao mesmo jornal,...

O ex-adjunto de Galamba acredita que as declarações contra si tiveram um “alcance desmesurado na opinião pública, que muito dificilmente poderá ser reparado” e que a sua identidade ficou “irremediavelmente associada à descrição e adjetivos” proferidos na altura. “Senti-me rebaixado, enxovalhado e humilhado. Sinto-me profundamente injustiçado. headtopics.com

Questionado sobre a queixa-crime levada a cabo pelo ex-adjunto, António Costa, que está em Bruxelas para participar no Conselho Europeu, usou o trunfo de que não fala de questões nacionais no estrangeiro:, que pretende passar “por dentro da viagem mais turbulenta da TAP” — embora sem referências a um dos episódios mais polémicos, o que Pinheiro protagonizou no Ministério das Infraestruturas.

