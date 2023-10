Frederico Pinheiro avança com queixa-crime contra António Costa e João Galamba

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

"Cientes do relevo mediático inerente às funções públicas que exercem, quiseram e conseguiram difamar-me perante a opinião pública", defende o antigo adjunto, que acusa ainda os dois governantes de falar sem conhecimento, uma vez que"nem sequer presenciaram , como admitiram publicamente".

A queixa-crime já tinha sido ponderada por Pinheiro, mas só na quarta-feira deu entrada no DIAP (Departamento Central de Investigação e Acção Penal) de Lisboa. O ex-adjunto acredita que as declarações"tiveram um alcance desmesurado na opinião pública", tendo colocado em causa o"bom nome" de Frederico Pinheiro, que defende que estas injúrias"não podem passar impunes na justiça". headtopics.com

