Frederico Pinheiro apresenta queixa-crime contra Costa e Galamba

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNSEx-adjunto de Galamba justifica queixa-crime"pelo facto de o sr. primeiro-ministro e o sr. ministro das Infraestruturas terem proferido graves juízos falsos" que o visaram.

Questionado sobre o porquê desta queixa-crime, que foi apresentada há dois dias no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, Frederico Pinheiro explica que tomou a decisão"pelo facto de o sr. primeiro-ministro e o sr. ministro das Infraestruturas terem proferido graves juízos falsos" que o visaram.

“Cientes do relevo mediático inerente às funções públicas que exercem, quiseram e conseguiram difamar-me perante a opinião pública, imprimindo, sem qualquer motivo legítimo, terror à minha conduta no que concerne aos acontecimentos ocorridos no dia 26 de abril, quando nem sequer os presenciaram como, de resto, admitiram publicamente”, adianta o ex-adjunto de Galamba. headtopics.com

Nesse dia, foram feitas denúncias contra Frederico Pinheiro por violência física no Ministério das Infraestruturas e pelo alegado furto de um computador portátil já depois de o adjunto de Galamba ter sido despedido.

A polémica aumentou de tom quando os media noticiaram o envolvimento do SIS no caso para recuperar esse computador de serviço que o ex-adjunto teria tentado levar consigo após a demissão. O caso chegou às mais altas patentes políticas, criando inclusivamente uma divergência entre o primeiro-ministro e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quanto à manutenção de Galamba no executivo. No seguimento do caso, o ministro das Infraestruturas apresentou demissão, que Costa não aceitou."Nunca tive conhecimento de ser conflituoso". headtopics.com

Frederico Pinheiro avança com queixa-crime contra António Costa e GalambaUma queixa do ex-adjunto das Infra-Estruturas deu entrada na quarta-feira no DIAP de Lisboa. Frederico Pinheiro acusa o primeiro-ministro e o ministro de o difamarem. Consulte Mais informação ⮕

Frederico Pinheiro avança com queixa-crime contra António Costa e João GalambaEx-adjunto diz que se sentiu 'rebaixado, enxovalhado e humilhado', com declarações sobre roubo de computador. Consulte Mais informação ⮕

Frederico Pinheiro avança com queixa-crime contra António Costa e João GalambaEx-adjunto diz que se sentiu 'rebaixado, enxovalhado e humilhado', com declarações sobre roubo de computador. Consulte Mais informação ⮕

Frederico Pinheiro faz queixa-crime contra PM e GalambaAqueixa de Frederico Pinheiro deu entrada no DCIAP (Departamento Central de Investigação e Acção Penal) na quarta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Jorge Amaral: “Seria um erro Benfica e Sporting fazerem uma aliança”Rui Costa e Frederico Varandas estiveram num ambiente de grande cordialidade durante um evento em Lisboa. Consulte Mais informação ⮕

Fernando Mendes: “Sinceramente não vejo mal nenhum”Rui Costa e Frederico Varandas estiveram num ambiente de grande cordialidade durante um evento em Lisboa. Consulte Mais informação ⮕