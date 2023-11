Frederico Morais. “O surf é um desporto especial”

Começou a competir em provas internacionais e a disputar finais com nomes sonantes. É um regalo ver Frederico Morais dentro de água. Pratica um surf veloz e exuberante. O currículo fala por si. Foi o segundo português a entrar no World Championship Tour (WCT), depois de Tiago Pires, e é aquele que conseguiu os melhores resultados. Em 2013, ganhou a Kelly Slater, um dos melhores de sempre e 11 vezes campeão do mundo.

tem de haver grande consistência para ficar no top 10 e garantir um lugar no World Tour. É complicado dizer se foi o mais difícil de sempre, porque nos outros anos qualifiquei-me sempre no mesmo registo, e cada um teve um sabor especial. Mas fácil não foi. As etapas foram muito renhidas, foi dos anos com pontuações mais altas.Honestamente ainda não pensei nisso. Vou com calma, passo a passo. O principal objetivo é manter-me no World Tour.

Depois de ter competido com os melhores surfistas do mundo, o que faz a diferença entre os muito bons e os fora de série? Quando chegamos a este nível há aspetos que fazem toda a diferença como a vontade, o espírito de sacrifico e a disponibilidade para abdicar da nossa vida em prol de trabalhar mais para ter um resultado melhor. Tenho a sorte do meu pai e do meu tio me terem transmitido essa visão. No ano passado falhei o casamento da minha irmã porque estava a competir na África do Sul. Felizmente, ganhei o meu heat.

