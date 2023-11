Fraude eleitoral “descarada” volta a mergulhar Moçambique em “trauma coletivo de violência”

As sextas eleições autárquicas em Moçambique decorreram a 11 de outubro em 65 municípios, incluindo em 12 novas autarquias, que pela primeira vez foram a votos. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, a Frelimo, o partido no poder, venceu em 64 das 65 autarquias, enquanto o MDM, o terceiro maior partido, ganhou apenas na Beira. A Renamo, o principal partido da oposição, tem promovido marchas de contestação aos resultados, juntando milhares de pessoas que denunciam uma “megafraude” no escrutínio.

