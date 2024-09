Francisco Ordonhas é campeão europeu júnior de surf

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeralReaberta A25 após colisão rodoviária que provocou uma morte e dois feridos graves

“Vendeu o apartamento e ficou com o dinheiro”: Filipa Castro revela quais os problema de Maniche com a justiçaPortuguês beneficiou das eliminações precoces dos seus dois mais diretos rivais, os franceses Noa Dupouy e Paco Alonzo .O português Francisco Ordonhas sagrou-se este campeão campeão europeu júnior de surf, depois de ter chegado à final do Pro Junior Raso, na Corunha, em Espanha, segunda e última etapa do Pro Junior europeu.

Já apurado para a final, Francisco Ordonhas pôde festejar o título antes da bateria decisiva, uma vez que o espanhol Jocobo Trigo, único que ainda lhe podia roubar o troféu, foi afastado nas meias-finais. Caso tivesse vencido o Pro Raso, Matias Canhoto podia também ter garantido a presença no Mundial, mas viu Dylan Donegan dos Santos ultrapassá-lo na última onda.

Surf Campeão Europeu Francisco Ordonhas Pro Junior Raso

