Francisco destaca a unidade na diversidade da Igreja e expressa compaixão pelas vítimas de abusos

“Na Igreja há lugar para todos e ninguém deve ser uma fotocópia do outro. A unidade na Igreja não é uniformidade, é antes encontrar a harmonia na diversidade", diz Francisco .“Os abusos geram sofrimentos e feridas atrozes e minam o caminho da fé”, disse o Papa esta manhã aos representantes da comunidade católica na Bélgica, reunidos na basílica do Sagrado Coração de Koekelberg.

Depois de ouvir uma voluntária testemunhar o choque, a tristeza e a impotência e o sentimento de raiva face à dimensão dos abusos causados por membros do clero, e o modo como decidiu transformar essa dor em assistência concreta às vítimas, o Papa respondeu: “É necessária tanta misericórdia, para não ficar com um coração de pedra diante do sofrimento das vítimas, para as fazer sentir a nossa proximidade e lhes oferecer toda a...

Francisco, que ontem, na nunciatura, recebeu durante duas horas, um grupo de 17 vitimas de abuso, acrescentou, esta manhã, que “uma das raízes da violência é o abuso de poder, quando usamos as nossas funções para esmagar ou manipular os outros”.

Perante os bispos sacerdotes e religiosos, o Papa pediu que não se limitem a conservar ou a gerir um património do passado, mas que sejam “pastores apaixonados por Jesus Cristo e atentos a acolher as questões do Evangelho, frequentemente implícitas, enquanto caminham com o povo santo de Deus”. Depois, dirigindo-se a toda a comunidade, afirmou: “Na Igreja há lugar para todos e ninguém deve ser uma fotocópia do outro.

Quando saiu da basílica, dezenas de crianças, idosos e até adultos tentaram saudar pessoalmente o Papa. Um casal indiano conseguiu mesmo oferecer-lhe e colocar nos ombros de Francisco uma écharpe de seda e tirar com ele uma selfie.Louvaina pede ao Papa ordenação de mulheres e abertura aos LGBTQ+Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Francisco Igreja Católica Abusos Misericórdia Unidade

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Papa Francisco considera abusos a menores a vergonha da Igreja católica'Atualmente, temos todos esta vergonha. É preciso enfrentar e resolver o problema', afirmou Francisco no primeiro encontro da sua deslocação oficial à Bélgica

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Papa Francisco pede à igreja belga que se aproxime e ajude as vítimas de abusosO Papa Francisco pediu hoje à Igreja belga esforços para que as vítimas de abusos se sintam próximas e que lhes ofereçam toda a ajuda possível, durante um encontro com o clero do país, em Bruxelas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Viagem do Papa à Ásia revela que a Igreja Católica segue as mudanças geopolíticasAntigo ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Igreja Católica está a acompanhar mudanças geopolíticas ao virar-se para a Ásia que se está a tornar o novo epicentro mundial.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Papa lamenta eurocentrismo da Igreja Católica após viagem à Ásia e OceâniaDepois de um périplo pela Ásia e Oceânia, o Papa argentino afirmou que a Igreja Católica é muito mais viva do que a Europa.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Papa lamenta eurocentrismo da Igreja Católica após viagem à Ásia e OceâniaFrancisco congratulou-se por ter sido capaz de fazer "como um Papa idoso" o que gostaria de ter feito como um jovem jesu&237;ta, depois de visitar a Indon&233;sia, a Papua Nova Guin&233;, Timor-Leste e Singapura.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Papa pede à Igreja belga que se aproxime e ajude as vítimas de abusosFrancisco chegou na quinta-feira à Bélgica, um país abalado por décadas de casos de abuso sexual de crianças por membros da Igreja e um encobrimento por parte dos superiores.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »