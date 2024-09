Francisco Conceição marca no triunfo da Juventus sobre o Génova

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoO internacional português Francisco Conceição estreou-se a marcar pela Juventus , ao fazer o terceiro golo do triunfo da Juventus sobre o Génova , na sexta jornada da Liga italiana.

Após três empates, a ‘vecchia signora’ regressou aos triunfos e subiu provisoriamente à liderança da Liga italiana, com 12 pontos, mais um do que Torino, AC Milan e Inter Milão e mais dois do que Nápoles e Udinese, enquanto o Génova é 16.º, com apenas cinco. Mais cedo, o Inter Milão também tinha regressado aos triunfos na Liga italiana, após um empate em casa do Monza e da derrota caseira perante o rival AC Milan, vencendo em casa da Udinese, por 3-2.

Juventus Génova Francisco Conceição Liga Italiana Futebol

